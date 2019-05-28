Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019

«Ростелеком» подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019), основной период которого начался 27 мая. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5 713 пунктах проведения экзаменов задействовано свыше 100 тыс. камер. С 14 по 24 мая «Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 51 тыс. аудиторий, в пунктах проведения экзаменов и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением составил более 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных пунктах проведения экзаменов в труднодоступных местностях РФ ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru (16+).

Контроль за проведением государственной аттестации осуществляют свыше 7 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Наблюдение в том числе ведется в ситуационном центре в Москве, который открывается 27 мая. «Ростелеком» выступил технологическим партнером, предоставив бесперебойный гарантированный доступ в интернет и другое оборудование, которое позволяет в круглосуточном режиме следить за ходом проведения ЕГЭ.

Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. С этого года контактный центр также будет принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час.

«Служба поддержки портала «Смотри.ЕГЭ» начала работу 5 марта. До 15 ноября она будет работать в круглосуточном режиме и принимать обращения с территории всей России, а также поддерживать пункты проведения экзаменов, расположенные за пределами нашей страны. В ходе основного периода ЕГЭ-2019 на вопросы пользователей портала будут отвечать около 150 операторов. В проекте также задействованы система интерактивного голосового взаимодействия и специальный веб-сервис для приема вопросов по электронной почте и через форму обратной связи на портале видеонаблюдения», — сказала директор по корпоративным проектам «Ростелеком Контакт-центр» Елена Соромотина.

В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников «Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад. Государственные экзамены в основной период сдадут почти 750 тысяч человек.

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