ГИБДД выступила с предложением существенно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

ГИБДД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое зафиксировали камеры, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал замглавы ГИБДД Александр Быков. Он подчеркнул, что сейчас многие водители воспринимают эти штрафы как плату за проезд. При этом каждый год число нарушений ПДД, зарегистрированных камерами, растет на 10%.

Напомним, ранее центр организации движения (ЦОДД) Москвы предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста.

«Или к стоимости автомобиля как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности — для кого-то 3 тысячи — это ерунда, для кого-то весомая часть его дохода», — сказал в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.