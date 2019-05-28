В Татарстане посещаемость музеев станут поднимать с помощью чат-ботов

Эксперты предлагают использовать чат-боты, чтобы повысить в Татарстане посещаемость детьми музеев с 17 до 20%, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказала руководитель молодежной секции творческого Союза художников России в РТ Екатерина Манько. Она отметила, что нужно создавать актуальные культурные проекты, адаптированные для школьного возраста.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Национального музея РТ помогут Башкирии отреставрировать музей им. Фатиха Карима, который находится в Бижбулякском районе региона. Об этом заявил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Планируется, что после ремонта в музее откроется новая экспозиция при участии татарстанских экспертов. Реставрация проходит в честь 110-летия со дня рождения татарского писателя.