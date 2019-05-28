В мэрии Уфы рассказали, когда достроят сквер возле татарского драмтеатра «Нур»

Фото: Ринат Назметдинов

Сквер около татарского драмтеатра «Нур» в Уфе достроят ко Дню города, который проходит 12 июня, сообщает «МедиаКорСеть».

Предполагается, что к этой дате завершится строительство фонтана на площади Ленина. Помимо этого, мэрия башкирской столицы обещает к праздникам завершить ревизию сетей освещения города, установить праздничную иллюминацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Центр городской экономики КБ «Стрелка» провел исследование, согласно которому Казань, Уфа и Самара смогут достичь подушевого уровня валового городского продукта (ВГП) Москвы 2017 года через 10 лет.

