Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества через банкоматы

Все системы самообслуживания банка надежно защищены. Об этом сообщили в Сбербанке в ответ на информацию о новых способах мошенничества через банкоматы.

Ранее жители России стали жаловаться на хищение денежных средств с помощью платежных терминалов Сбербанка. Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит.

Следующий человек, подходя к банкомату, видит на экране предложение вставить карту и ввести ПИН-код. Если он все это сделает, то прошлая операция завершится и с карты списываются все деньги.

В Сбербанке рекомендуют клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а в случае сомнений лучше отказаться от проведения операции.

«Данное мошенничество основано на невнимательности пользователей и клиентов», — цитирует «РИА Новости» руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица.

По его словам, кредитная организация в ближайшее время должна найти способ, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Напомним, ранее в Сбербанке не подтвердили информацию об ограничениях приема купюр в банкоматах.