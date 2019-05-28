С сегодняшнего дня россиян в поликлиниках станут обследовать по-новому

Сегодня в силу вступают новые правила обязательного медицинского страхования. Таким образом Минздрав России усиливает профилактическое направление в поликлиниках, сообщает «Российская газета».

В ближайшие 2 года планируется проведение диспансеризации. По итогам осмотра для каждого будет определена группа здоровья. По новым правилам, людям с хроническими заболеваниями будут регулярно напоминать о необходимости прийти в поликлинику и сдать контрольные анализы. Помимо этого, по новым правилам, страховые представители обязаны работать с обращениями и жалобами граждан.

Напомним, ранее экс-глава Роспотребнадзора высказался о новом порядке диспансеризации.