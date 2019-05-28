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Китай представил прототип самого быстрого поезда в мире

00:28, 28.05.2019
Китай представил прототип самого быстрого поезда в мире
Фото: скриншот

Китайская компания CRRC создала прототип поезда на магнитной подушке, который, как предполагается, станет самым быстрым в мире.

По данным CNN, маглев сможет разгоняться до 600 км/ч. Это рекордный показателей среди поездов на магнитной подушке.

В скором времени начнутся первые испытания поезда. В эксплуатацию его планируется ввести в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Япония начнет испытания нового сверхскоростного пассажирского поезда «Синкансэн», который может развивать скорость до 400 км/ч. Новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.

Технологии
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