В Японии начнут испытания самого быстрого в мире пассажирского поезда

Япония начнет испытания нового сверхскоростного пассажирского поезда «Синкансэн», который может развивать скорость до 400 км/ч.

Отмечается, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.



Японский состав из десяти вагонов будет испытан в ночное время между городами Сендай и Аомори, расстояние между которыми составляет 280 км.



По информации CNN, версия поезда может быть запущена к 2030 году.



Ранее РЖД разработали концепт первого высокоскоростного поезда для ВСМ Москва — Казань. Его конструкционная скорость составляет 360 км/час.

