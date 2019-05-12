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В Японии начнут испытания самого быстрого в мире пассажирского поезда

02:37, 12.05.2019
В Японии начнут испытания самого быстрого в мире пассажирского поезда
Фото: скриншот twitter.com

Япония начнет испытания нового сверхскоростного пассажирского поезда «Синкансэн», который может развивать скорость до 400 км/ч.

Отмечается, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.

Японский состав из десяти вагонов будет испытан в ночное время между городами Сендай и Аомори, расстояние между которыми составляет 280 км.

По информации CNN, версия поезда может быть запущена к 2030 году.

Ранее РЖД разработали концепт первого высокоскоростного поезда для ВСМ Москва — Казань. Его конструкционная скорость составляет 360 км/час.

Технологии
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