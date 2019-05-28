Экономисты предсказали победу Трампа на выборах президента США в 2020 году

По данным экономистов президент США Дональд Трамп имеет большие шансы переизбраться на выборах 2020 года.

Их выводы сделаны на основе на экономической модели Рэя Фэйра, которая включает показатели темпов роста экономики и инфляции. Она считается надежной, так как в 2008 году прогнозировалось, что Барак Обама получит на выборах 53,1% голосов, и в итоге он получил 53,7%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

При этом опросы американцев показывают, что они отдают предпочтение демократам, а не республиканцам.

Ранее бывший вице-президент США, демократ Джозеф Байден объявил о намерении участвовать в выборах американского президента в 2020 году.