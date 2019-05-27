«Ростех» назвал невозможной продажу США российских боевых патронов

Госкорпорация «Ростех» исключила поставку российских боевых патронов для нужд США.

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — цитирует представителя компании «Интерфакс».

По данным Defence Blog, Пентагон объявил закупку патронов для пистолетов Макарова и Токарева, АК-47, снайперской винтовки Драгунова и т.д.

Ранее в России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия.