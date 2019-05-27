«Сибирь» объявила о подписании контракта с финским вратарем Харри Сятери

Фото: ХК "Сибирь"

Новосибирский клуб сегодня объявил о заключении контракта с 29-летним финским вратарем Харри Сятери, который ранее выступал в Американской хоккейной лиге и НХЛ. Контракт рассчитан на один сезон.

Свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году в финском клубе «Таппара», за который выступал три сезона, а в 2010 году переехал в Северную Америку.

«Играл в фарм-клубе San Jose Sharks — команде AHL Worcester Sharks — четыре сезона. Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — «Витязем», в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с Florida Panthers. Вратарь дебютировал в НХЛ, но провел всего девять матчей, оказавшись затем в команде AHL Springfield Thunderbirds. Летом 2018-го был обменян в Detroit Red Wings», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сибирь» на официальном сайте.