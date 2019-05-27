Титов предложил Путину дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в докладе президенту РФ Владимиру Путину предложил дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия в уголовном процессе.

«В частности, дать им (бизнес-омбудсменам) право выступать представителями защищаемых субъектов во всех типах судопроизводства, вступать в дело в качестве защитника (в уголовном процессе) и для дачи заключения (в арбитражном процессе)», — сообщает пресс-служба Титова.

Также он выразил мнение, что все бизнес-омбудсмены должны получить свидетельский иммунитет.

Ранее Путин прокомментировал предложение Титова о том, что суд должен в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога. Глава государства подчеркнул, что в таких случаях важна сумма залога.