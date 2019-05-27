В Тетюшском районе Татарстана должников по алиментам чаще всего привлекали к уголовной ответственности

Наиболее часто должников за неуплату алиментов привлекали к уголовной ответственности в Тетюшском районе Республики Татарстан. Об этом свидетельствуют данные

судебных приставов РТ, полученные в результате географического анализа неплательщиков алиментов, который проводился рамках акции «Судебные приставы — детям».



Районом-лидером по количеству должников среди мужчин является город Набережные Челны (83,8% от числа исполнительных производств в городе). Больше всего женщин, которые не платят своим детям алименты, проживает в Зеленодольском районе (27% от числа исполнительных производств в районе).

В Бугульминском районе за неуплату алиментов больше всего ограниченных в праве выезда за пределы России (в рамках 87,8% исполнительных производств в Бугульминском районе).

В пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан также сообщили, что городом-лидером с максимальной суммой взысканных алиментов признаны Набережные Челны. Там с начала года приставы вернули детям 14,4 млн рублей.



Напомним, что за прошлый год судебные приставы Татарстана взыскали долгов по алиментам на сумму 1,3 млрд рублей.

