В Казани талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019 выполнят из цветов

Летом в Казани появятся новые цветочные композиции. Так, на площади Тысячелетия установят талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Композицию «Мир в твоих руках» разместят напротив здания вокзала речного порта. Около Деревни Универсиады появятся сердца из цветов. На ул. Ершова установят цветочные арки и шары. Об этом рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Куляжев. В городе разобьют цветники на площади 22,5 тысячи квадратных метров, повесят 3,5 тысячи цветочных кашпо.

Напомним, в 2019 году в Казани благоустроят восемь общественных пространств, на работы потратят 1 млрд 488 млн рублей.

