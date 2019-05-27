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Экономика

В Казани восемь общественных пространств благоустроят за 1,4 млрд рублей

13:18, 27.05.2019
В Казани восемь общественных пространств благоустроят за 1,4 млрд рублей
Фото: kzn.ru

В 2019 году в Казани благоустроят восемь общественных пространств, на работы потратят 1 млрд 488 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Приволжском районе начнут благоустраивать входную группу лесопарка «Дубрава». В Ново-Савиновском районе планируют завершить обустройство пешеходного бульвара по ул. Абсалямова. В этом году работы по благоустройству пройдут на участке от ул. Четаева до ул. Чистопольская. В Кировском районе продолжится обновление территории вокруг системы озер Лебяжье. В Дербышках планируют реконструировать пляж озера Комсомольское. В Вахитовском районе работы по благоустройству затронут набережную озера Кабан.

Напомним, на июнь запланировано начало работ второй очереди благоустройства набережной озера Кабан.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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