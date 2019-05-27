«Мегафон» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «Мегафон» рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов по итогам 2018 года. Прибыль компании по МСФО за прошлый год составила около 21,07 млрд рублей.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать», — говорится в сообщении «Мегафона» на сервере раскрытия корпоративной информации.

Годовое собрание акционеров компании назначено на 28 июня.

По итогам 2017 года акционеры не выплачивали дивиденды. В 2016-м их размер составил около 19,99 млрд рублей.