Новый глава Вахитовского суда Казани обещал обойтись без революций

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани коллективу Вахитовского суда представили нового председателя — 49-летнего Газиза Гисметдинова.



Ради этого события в суд приехали руководители Верховного суда Татарстана, управления Судебного департамента в РТ и Совета судей РТ, а также коллеги-председатели районных судов Казани и начальники отделов полиции на территории Вахитовского района, передает с места журналист «Реального времени».

Глава Верховного суда республики Ильгиз Гилазов назвал Гисметдинова опытнейшим цивилистом и напомнил — карьеру тот начинал в Казани помощником городского прокурора, позже работал судьей и зампредом Советского райсуда, ну а последние пять лет руководил работой Нижнекамского горсуда. Последний под его началом переехал в новое здание.

Гилазов сообщил судьям и аппарату Вахитовского суда, что общался с новым председателем и тот обещал — революций в суде не будет, только эволюция. Также глава ВС РТ напомнил статистику качества рассмотрения дел, дав понять — есть куда расти.

Сам Газиз Гисметдинов попросил новый коллектив о поддержке. А еще заявил, что ему оказано большое доверие и он надеется его оправдать.

Напомним, о возможном выдвижении этого кандидата на ключевой пост в центральном суде Казани «Реальное время» сообщало в июле прошлого года.