Имущество АО «Казаньзернопродукт» выставили на торги почти за 900 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Казаньзернопродукт» выставил на торги имущество компании на 893 млн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущество будет реализовано на аукционе единым лотом, который включает 39 наименований транспорта и спецтехники, 1 730 наименований оборудования, а также несколько зданий и земельных участков.

Кроме того, в лот входит дебиторская задолженность АО «Казаньзернопродукт» перед 70 кредиторами на общую сумму почти в 1,6 млрд рублей, следует из сообщения на сайте Федресурса.

Аукцион по продаже имущества компании намечен на 16 мая 2019 года. Местом проведения станет Центр дистанционных торгов.

Напомним, что «Татфондбанк» контролировал 61,4% капитала «Казаньзернопродукта». В феврале 2018 года производителя муки признали банкротом.

В конце прошлого года АСВ добилось признания недействительной сделки ТФБ и «Казаньзернопродукта» на 1,7 млн рублей.