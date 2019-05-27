Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 64,85 рубля

В прошлую пятницу рубль закрылся на отметке в 64,47 руб./долл. Поддержку рублю оказывает повышенный интерес иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку на фоне ожиданий по понижению ключевой ставки Банком России во втором полугодии текущего года и ухудшения отношений между США и Китаем, а также приближающимся пиком налоговых выплат. Краткосрочное негативное давление оказывают снижающиеся котировки нефти, которые на прошлой неделе упали с отметки в 70,4 долл./бар. до отметки в 67 долл./бар.

На этой неделе из важной макроэкономической статистики в четверг будет опубликован ВВП и торговый баланс США. Сильные данные приведут к краткосрочному укреплению доллара против рубля. Также в четверг будет опубликован доклад Казначейства США о мировой валютной политике. На этом фоне ожидается краткосрочное давление на юань.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что сегодня курс рубля к доллару будет находиться в большей степени под влиянием аппетита инвесторов к российским ценным бумагам и котировок нефти. Прогноз по курсу USD/RUB на понедельник 64,05 — 64,85 руб./долл.