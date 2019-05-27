До 3 июня российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США

С 28 мая по 3 июня российские инспекторы собираются выполнить наблюдательный полет над территорией США, сообщает ТАСС.

Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Это уже второй полет российских наблюдателей в мае, первый пришелся на период с 12 по 20 мая. Полеты наблюдательных самолетов над территорией других стран проходят регулярно в рамках Договора по открытому небу.

Напомним, ранее американские военные перекрасили истребитель F-16 из 64-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США в камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. Ролик с процессом перекраски опубликовал YouTube-канал US Military Update.

