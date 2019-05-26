В США замаскировали истребитель F-16 под российский Су-57
Американские военные перекрасили истребитель F-16 из 64-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США в камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. Ролик с процессом перекраски опубликовал YouTube-канал US Military Update.
Помимо камуфляжа на американский истребитель нанесли опознавательные знаки ВКС России. Также на фюзеляже присутствуют и черные американские номера.
Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео полета самолета с президентом России Владимиром Путиным на борту в сопровождении шести истребителей пятого поколения Су-57.ПромышленностьОПК
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