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В США замаскировали истребитель F-16 под российский Су-57

16:18, 26.05.2019
В США замаскировали истребитель F-16 под российский Су-57
Фото: скриншот

Американские военные перекрасили истребитель F-16 из 64-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США в камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. Ролик с процессом перекраски опубликовал YouTube-канал US Military Update.

Помимо камуфляжа на американский истребитель нанесли опознавательные знаки ВКС России. Также на фюзеляже присутствуют и черные американские номера.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео полета самолета с президентом России Владимиром Путиным на борту в сопровождении шести истребителей пятого поколения Су-57.

ПромышленностьОПК
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