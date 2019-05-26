Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети». Она поблагодарила Первый канал, организаторов и наставников шоу, а также зрителей.

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" — написала Абрамова в Instagram.

Она также поздравила всех участников конкурса с победой.

Ранее в ходе спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все финалисты - Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

