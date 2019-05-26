Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети». Она поблагодарила Первый канал, организаторов и наставников шоу, а также зрителей.
«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" — написала Абрамова в Instagram.
Она также поздравила всех участников конкурса с победой.
Ранее в ходе спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все финалисты - Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.
Справка
Напомним, скандал вокруг «Голоса. Дети» разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
После проверки Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».
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