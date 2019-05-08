В Новосибирске установили памятник Иосифу Сталину

Фото: Группа «Сбор средств на бюст И.В. Сталина в Новосибирске» в «ВКонтакте»

Памятник Иосифу Сталину установили на территории Новосибирского областного комитета КПРФ.

Официальное открытие монумента состоится в День Победы 9 мая. По словам главы инициативной группы по установке скульптуры Алексея Денисюка, на данный момент осталось закрепить к стене две гранитные плиты с надписями.

Планируется, что в рамках торжественного открытия пройдет митинг и возложение цветов к бюсту, передает «РИА Новости».

Областная организация КПРФ взяла на себя финансовые обязательства в размере около 1 млн рублей по благоустройству и круглосуточному видеонаблюдению на территории, где будет установлен памятник.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень одобрения Сталина в России обновил исторический рекорд.