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В Новосибирске установили памятник Иосифу Сталину

08:46, 08.05.2019 1
В Новосибирске установили памятник Иосифу Сталину
Фото: Группа «Сбор средств на бюст И.В. Сталина в Новосибирске» в «ВКонтакте»

Памятник Иосифу Сталину установили на территории Новосибирского областного комитета КПРФ.

Официальное открытие монумента состоится в День Победы 9 мая. По словам главы инициативной группы по установке скульптуры Алексея Денисюка, на данный момент осталось закрепить к стене две гранитные плиты с надписями.

Планируется, что в рамках торжественного открытия пройдет митинг и возложение цветов к бюсту, передает «РИА Новости».

Областная организация КПРФ взяла на себя финансовые обязательства в размере около 1 млн рублей по благоустройству и круглосуточному видеонаблюдению на территории, где будет установлен памятник.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень одобрения Сталина в России обновил исторический рекорд.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:35
    Молодцы!Сталин был настоящим руководителем своей страны,который в первую очередь беспокоился о благосостоянии граждан страны.Во всем мире его уважили и Союз был великой державой.
    Ю
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