Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

«По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами так, как Греция... Это пример для Украины», — сказал он в интервью Financial Times, его слова приводит RT.

Также он привел в пример Аргентину, которая не раз объявляла дефолт.

Ранее сообщалось, что Коломойский вернулся на Украину. Он покинул страну в июне 2017 года после того, как был национализирован крупнейший частный банк Приватбанк, основным акционером которого он являлся. Некоторое время миллиардер проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.