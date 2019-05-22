США просят Россию противодействовать Ирану

США призывают, чтобы РФ присоединилась к усилиям по противодействию Ирану, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, США просят РФ повлиять на президента Сирии, чтобы обеспечить вывод иранских сил из этой страны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «у США и России имеются взаимные интересы в безопасной и стабильной Сирии».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерных вооружений у Ирана. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он не хочет сражаться, но случаются моменты, когда просто нельзя не вмешаться.

