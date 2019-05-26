Новосибирские инженеры намерены превратить спорткар Marussia в электромобиль

Команда инженеров Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) намерена создать спортивный электрокар на базе прототипа российского бренда Marussia.

В течение полутора лет исследователи собираются заменить родной мотор спорткара на мощный энергоэффективный электродвигатель, установить литий-ионные батареи, а также заново разработать систему управления автомобилем, сообщает пресс-служба вуза.

Техническую поддержку при создании нового электромобиля будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием и тюнингом автомобилей. С 2011 по 2014 год она была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Компания Marussia Motors, специализирующаяся на выпуске суперкаров, была основана шоуменом Николаем Фоменко в 2007 году. Были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 году компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, так и не выпустив ни одного серийного автомобиля.

Недавно один из прототипов бренда вошел в тройку самых дорогих отечественных автомобилей. Его цена была определена на уровне 5,3 млн рублей.