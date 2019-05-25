Новости бизнеса

15:42 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

All Nippon Airways может запустить рейсы из Токио в Москву и Владивосток

15:24, 25.05.2019
All Nippon Airways может запустить рейсы из Токио в Москву и Владивосток
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) намерена запустить рейсы в Москву и Владивосток. Полеты могут начаться уже через год.

«Отдельно удалось достигнуть договоренности с крупнейшим японским авиаперевозчиком ANA. Если все пойдет по плану, то летом 2020 года она намерена запустить два регулярных авиарейса из Токио в Москву и Владивосток», — передает ТАСС слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Агентство отмечает, что на сегодня ежедневные полеты между Москвой и Токио выполняет «Аэрофлот», еще четыре рейса в неделю совершает Japan Airlines (JAL). При этом во Владивосток японские авиакомпании не летают.

БизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров