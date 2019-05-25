All Nippon Airways может запустить рейсы из Токио в Москву и Владивосток

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) намерена запустить рейсы в Москву и Владивосток. Полеты могут начаться уже через год.

«Отдельно удалось достигнуть договоренности с крупнейшим японским авиаперевозчиком ANA. Если все пойдет по плану, то летом 2020 года она намерена запустить два регулярных авиарейса из Токио в Москву и Владивосток», — передает ТАСС слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Агентство отмечает, что на сегодня ежедневные полеты между Москвой и Токио выполняет «Аэрофлот», еще четыре рейса в неделю совершает Japan Airlines (JAL). При этом во Владивосток японские авиакомпании не летают.