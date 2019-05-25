Долги за ЖКХ в Татарстане составили почти 7 млрд рублей

Объем задолженности населения за ЖКХ в Татарстане на 1 мая составил 6,97 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в кабмине РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин.

Он отметил, что наибольшая доля приходится на долги за ЖКУ — 43,8%, передает пресс-служба президента РТ. Еще 23,8% задолженности населения составляет плата за отопление, а долги за горячую воду достигли 10% от общей суммы.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что Татарстан по объему начисленных платежей за ЖКХ входит в топ-10 регионов РФ. За первое полугодие 2018 года жителям республики было начислено 35,6 млрд рублей.