Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником русской культуры Каравон

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с праздником русской культуры Каравон.

«Возрождённый энтузиастами, Каравон уже настолько прочно вошёл в культурную жизнь многонационального Татарстана, что стал, наряду с татарским Сабантуем, событием не только республиканского, но и общероссийского масштаба. Отрадно, что с каждым годом в пеструю творческую ткань Каравона вплетается всё больше звонких детских голосов, молодецкой удали и задора, а сам праздник обретает семейные черты», — говорится в обращении, которое приводит пресс-служа президента РТ.



По его словам, «татарстанцы по праву могут гордиться тем, что в республике удалось сохранить и приумножить то непреходящее культурно-языковое и духовно-религиозное богатство, которое было накоплено за долгие века мирного сосуществования и взаимообогащения русской, татарской и других национальных культур».