Матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» может пройти в Давосе

Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» в декабре в Давосе, сообщает «РИА Новости».

Об этом изданию сообщил источник, близкий к ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с вратарем Адамом Рейдеборном, сообщает пресс-служба ХК.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020. В прошлом сезоне Рейдеборн провел 57 матчей в составе «Юргордена». В них он отразил 91,9% бросков. Он серебряный призер Шведской хоккейной лиги (2019), дважды становился лучшим вратарем Шведской хоккейной лиги (2018,2019).

