Председатель Следственного комитета России Бастрыкин отчитался о доходах за 2018 год

В 2018 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин заработал 11,567 млн рублей. Документ размещен на официальном портале ведомства.

За год его доходы сократились более чем на треть. Помимо этого Бастрыкин владеет двумя квартирами (224,4 кв. м и 216 кв. м) и двумя дачами (294,3 кв. м и 138,5 кв. м).

Напомним, по итогам 2018 года самым богатым сотрудником МВД России стал замглавы ведомства Аркадий Гостев.

Согласно декларации,он заработал 38 млн рублей, что в 10 раз больше по сравнению с доходом за 2017 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД, заработок Гостева увеличился за счет получения единовременной соцвыплаты на приобретение или строительство жилья.

