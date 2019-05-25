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Издательство Татарстана представит на московском фестивале свои новые книги

03:28, 25.05.2019
Издательство Татарстана представит на московском фестивале свои новые книги
Фото: pixabay.com

С 1 по 6 июня в Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь». Республику на фестивале представит Татарское книжное издательство, сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

2 июня в рамках фестиваля пройдет презентация книги «Татарская мифология для детей» Гильманова.

Напомним, ранее группа депутатов Госдумы внесла законопроект, согласно которому снимаются возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведений советского кинематографа.

ОбществоКультура Татарстан
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