Издательство Татарстана представит на московском фестивале свои новые книги
С 1 по 6 июня в Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь». Республику на фестивале представит Татарское книжное издательство, сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.
2 июня в рамках фестиваля пройдет презентация книги «Татарская мифология для детей» Гильманова.
Напомним, ранее группа депутатов Госдумы внесла законопроект, согласно которому снимаются возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведений советского кинематографа.
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