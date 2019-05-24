В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки литературы и искусства

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, согласно которому снимаются возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведений советского кинематографа.

В пояснительной записке к документу говорится, что издательства для соблюдения формальностей указывают маркировку «18+» для произведений классической литературы. Депутаты предлагают распространять книги, входящие в школьную программу по литературе, без знака информационной маркировки.

Также предлагается не распространять действие закона о защите детей от вредной информации на распространение культурных ценностей музеями, дворцами культуры, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами и другими учреждениями культуры.

Ранее Минкульт предложил пускать зрителей, желающих попасть на фильм или спектакль с возрастной маркировкой «18+», по паспорту.

