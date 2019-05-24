В КФУ рассказали, когда в Казани потеплеет до 27°С

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Марий Эл

Уже с воскресенья, 26 мая, в Казани прогнозируется потепление. Ожидается, что к концу месяца в столице Татарстана воздух прогреется до 27°С, сообщается на официальном портале КФУ.

Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. Он добавил, что уже завтра воздух прогреется до 14°С, а в воскресенье, 26 мая, — до 20°С. Переведенцев отмечает, что с каждым днем столбики термометров будут подниматься все выше.

Напомним, 14 мая в Казани был побит температурный рекорд 1914 года. По данным Гидрометцентра РТ, в этот день максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +30,6 градуса.

