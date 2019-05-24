Казань и Пермь попали в рейтинг российских городов с самой высокой зарплатой у кадровиков

Самая высокая зарплата у специалистов по управлению персоналом наблюдается в Москве. Данные приводят специалисты сервиса «Avito Работа».

Согласно исследованию, средняя зарплата в столице России у кадровиков составляет 56,85 тысячи рублей в месяц. На втором месте находится Казань с показателем в 44,42 тысячи рублей. Отмечается, что за год зарплата там выросла на 44,3%.

Тройку замыкает Пермь с зарплатой в 43,13 тысячи рублей, пишут «Известия».

Меньше всего специалистам по кадрам платят в Тюмени — 25,28 тысячи рублей. В целом средняя зарплата в HR-сфере по России — 37,1 тысячи рублей.

Напомним, ранее эксперты назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей.