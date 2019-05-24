Опрос: 27% российских предпринимателей планируют расширить штат в 2019 году

Более четверти (27%) представителей малого и среднего бизнеса в России планируют расширять штат сотрудников в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Согласно исследованию, большинство (65%) российских предпринимателей намерены сохранить прежний размер штата, 7% респондентов заявили, что в этом году готовят сокращения.

Кроме того, активнее всех расширят штат микропредприятия (29%). Реже планируют это делать на малых и средних предприятиях (11% и 17% соответственно). При этом склонны нанимать сотрудников дополнительно молодые компании, передает ТАСС.

Опрос проводился среди 400 представителей малого и среднего бизнеса в марте текущего года.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщал, что 62% россиян не верят в возможность вести честный бизнес.