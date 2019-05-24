Исследование: только 20% регионов полностью выполнили майские указы Путина

Мониторинг РАНХиГС показал, что только 20% российских регионов выполнили майские указы президента РФ 2012 года.

Среди справившихся с поручениями Путина субъектов Татарстан, ЯНАО и Тюменская область. Однако в список попали и дотационные регионы: Бурятия, Чувашия, Алтайский и Ставропольский края, Брянская область, пишет «Коммерсант».

Более половины регионов выполнили зарплатные указы по восьми-десяти категориям, шесть регионов — только по трем. Минимальных успехов — зарплаты выросли только у двух категорий бюджетников — достигли Мурманская, Кемеровская и Магаданская области, Забайкальский край и Якутия.

Оценивая риски снижения уровня жизни занятого населения, эксперты РАНХиГС отмечают, что в низкорисковой зоне находится 42,1% населения, в среднерисковой — 42,3%, в высокорисковой — 15,6%. При этом по самооценке за последний год материальное положение 60% населения не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% — улучшилось.