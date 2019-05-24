В России ведутся работы по созданию новых гидросамолетов

В России разрабатываются новые гидросамолеты, а также модификации самолета-амфибии Бе-200. Об этом сообщили в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева.

Всего за время существования предприятия было создано более 30 типов летательных аппаратов, в числе которых МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12. Также российские конструкторы разработали крупнейший в мире реактивный самолет-амфибия А-40 «Альбатрос», передает «РИА Новости».

На данный момент ведутся работы над проектом по возобновлению производства в России самолета-амфибии А-40.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании разрабатывают первый в мире самолет без закрылков.