В Великобритании разрабатывают первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета совместно c британской оборонной компанией BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет без закрылков.

Технология уже испытана на беспилотнике модели Magma, детали которого были напечатаны на 3D-принтере. Аппарат может маневрировать без закрылков, используя воздушные потоки, выпускаемые двигателем через узкие щели, для контроля своих движений.

Создатели инновации считают, что летательный аппарат с такой технологией будет легче по весу, надежнее и дешевле, передает Bloomberg.

В настоящее время разработка проекта продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в России до конца 2019 года могут начаться испытания нового штурмового вертолета.