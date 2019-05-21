Чемпионат мира по хоккею: Россия обыграла Швецию со счетом 7:4

Завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, сборная России обыграла сборную Швеции со счетом 7:4.

У российской сборной шайбы забили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Дмитрий Орлов. В официальном аккаунте федерации хоккея России в Twitter сообщается, что "лучший игрок у нас сегодня — Андрей Василевский. Мастер! У шведов — Габриэль Ландескуг".



Напомним, ранее сборная России победила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча проходила в субботу, 18 мая. Игра завершилась со счетом 3:1.