«Роскосмос» будет использовать ракету «Сатана» для выведения полезной нагрузки в космос

Россия будет применять ракету Р-36 («Сатана») после конверсии для выведения полезной нагрузки в космос.

«Поскольку у нас сейчас идет большой процесс перевооружения стратегических ядерных сил, ... то, соответственно, у нас будут высвобождаться еще тяжелые ракеты, так называемое 36-е изделие, вы знаете, американцы называют эту ракету «Сатана». Она у нас не пропадет», — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в МГУ. Его слова приводит ТАСС.



Напомним, в марте 2018 года в Министерстве обороны РФ сообщили, что скоро начнут утилизировать межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», которые на Западе известны как «Сатана».

Позже стало известно, что Россия может вернуться к использованию ракет «Сатана» для запуска космических аппаратов.

