Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов»

Автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин не уверен, что две последних книги серии повторят сюжет финала сериала «Игра престолов», сообщает «РИА Новости».



— Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет, — прояснил Мартин.

Он добавил, что поклонники смогут сами сделать выводы о том, какой конец истории «реальный».

Напомним, ранее американо-германский медиевист и автор статей о сериале «Игра престолов» Рихард Утц заявил, что сцены насилия и секса, за которые сериал часто критикуют, художественно оправданы.

