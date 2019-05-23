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Экономика

Госдума одобрила контроль почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей

17:33, 23.05.2019
Госдума одобрила контроль почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей
Фото: duma.gov.ru

В первом чтении Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия Росфинмониторинга, сообщают «Ведомости».

Согласно документу, операции по почтовому переводу денежных средств от 100 тысяч рублей (либо их эквивалент в иностранной валюте) предлагается поставить под контроль ведомства. Кроме того, предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае, если они они не имеют работников.

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