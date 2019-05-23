Трамп назвал Тиллерсона тупым за комментарий о плохой подготовке к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, который заявил, что американский лидер плохо подготовился к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в июле 2017 года.

«Рекс Тиллерсон, человек «тупой, как камень», и совершенно плохо подготовленный для того, чтобы быть госсекретарем, придумал (он был уволен) историю, в которой меня опередил Владимир Путин на встрече в Гамбурге. Я не думаю, что Путин согласится (с этим утверждением). Посмотрите, как идут дела в США!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее The Washington Post сообщил о словах Тиллерсона, который заявил, что российский президент Владимир Путин лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к первой личной встрече глав двух государств в Гамбурге.

Напомним, 13 марта 2018 года Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место занял директор ЦРУ Майк Помпео.