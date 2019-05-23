В России создали ассоциацию развития местного самоуправления

Сегодня завершилась процедура регистрации в России Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

Как сообщил председатель правления ассоциации Иван Цецерский, она будет «выполнять функции взаимодействия всех муниципальных образований», а также помогать им в реализации национальных проектов, сообщает ТАСС.

«Это возможность поддержать людей в плане обучения сотрудников основам муниципальной деятельности. Там, где будут конфликтные вопросы, связанные во взаимодействии местных органов власти с органами региональной власти, — найти компромисс», — пояснил он.

Уже известно, что ассоциация будет взаимодействовать с Советом Федерации, правительством РФ и администрацией президента РФ.

Ранее в Госдуме предложили освободить муниципальных депутатов от декларирования доходов.