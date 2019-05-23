Новости происшествий

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Бывшего гендиректора «Заинского сахара» оставили в СИЗО до 27 июля

16:08, 23.05.2019
Бывшего гендиректора «Заинского сахара» оставили в СИЗО до 27 июля
Фото: Реальное время

Бывшему гендиректору «Заинского сахара» Шамилю Мингазову продлили арест до 27 июля 2019 года. Об этом передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Подозреваемый и его адвокат просили заменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это тем, что Мингазов не собирается скрываться и оказывать давление на свидетелей.

Напомним, под арестом Мингазов находится с конца января. На данный момент обвиняется по двум эпизодам преступлений — первый квалифицирован как растрата продукции предприятия на 112,3 млн рублей и коммерческий подкуп, второй — по растрате в крупном размере и злоупотреблению полномочиями. Вину Мингазов не признает.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров