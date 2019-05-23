Бывшего гендиректора «Заинского сахара» оставили в СИЗО до 27 июля

Фото: Реальное время

Бывшему гендиректору «Заинского сахара» Шамилю Мингазову продлили арест до 27 июля 2019 года. Об этом передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Подозреваемый и его адвокат просили заменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это тем, что Мингазов не собирается скрываться и оказывать давление на свидетелей.

Напомним, под арестом Мингазов находится с конца января. На данный момент обвиняется по двум эпизодам преступлений — первый квалифицирован как растрата продукции предприятия на 112,3 млн рублей и коммерческий подкуп, второй — по растрате в крупном размере и злоупотреблению полномочиями. Вину Мингазов не признает.