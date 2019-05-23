Набиуллина рассказала о причинах убытков Банка России в 2018 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила убыток регулятора в 2018 году структурным профицитом ликвидности.



По словам Набиуллиной это происходит, когда Центральный банк абсорбирует ликвидность и поэтому процентные расходы растут.



В качестве второй причины убытков глава ЦБ назвала расходы, связанные с проведением санаций банков.



Набиуллина напомнила, что для этого был создан банк непрофильных активов, объем которых составил 1,8 трлн рублей. Позднее они должны быть возвращены регулятору.

«Мы оцениваем уровень возможного возмещения от работы с этими непрофильными активами где-то в 40%. Поэтому уже сейчас признаем на своем балансе эти убытки» — цитирует главу ЦБ РФ ТАСС.



Ранее стало известно, что по итогам 2018 года Центральный банк России получил убыток в размере 434,6 млрд рублей.

