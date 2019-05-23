Хабиров: в ближайшие годы в Башкирии запустят еще четыре газовых автозаправки

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении продолжить перевод транспорта в республике на газомоторное топливо. В ближайшие годы планируется запустить еще 4 АГЗС.

Таким образом их количество в РБ будет доведено до 20, рассказал на газонефтехимическом форуме в Уфе Хабиров.

«Третий год в республике реализуется соответствующая государственная программа. Мы продолжим переводить на природный газ транспорт, строить объекты газомоторной инфраструктуры, подключать к этой работе частных инвесторов», — приводит слова руководителя Башкирии ufatime.ru.

Хабиров подчеркнул, что потребление компримированного природного газа в 2018 году в Башкирии превысило 33 млн кубометров.