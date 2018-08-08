В России предложили штрафовать магазины за продажу продуктов с нитратами
В России предложили ввести штрафы для магазинов в размере 500 тысяч рублей за продажу товаров с повышенным содержанием нитратов. Автором инициативы выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов (ЛДПР), который направил соответствующее письмо в Роспотребнадзор.
По словам депутата, в число задач, поставленных президентом РФ, входит уменьшение показателя смертности трудоспособного населения, а одной из самых распространенных причин смертности населения являются раковые заболевания.
Он отметил, что сейчас на территорию России в большом количестве поступают товары с высоким содержанием нитратов. Употребление таких продуктов человеком приводит к развитию раковых заболеваний, передает "РИА Новости".
Власов также подчеркнул, что эта проблема поднимается ежегодно, а существующие меры на практике не работают.
Ранее Роспотребнадзор Башкирии снял с продажи более 900 кг овощей из-за повышенного содержания нитратов.ОбществоВласть
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