Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei

Японская корпорация Panasonic приняла решение приостановить сотрудничество с компанией Huawei.

Это связано с тем, что власти США фактически запретили предпринимателям поставлять необходимые компоненты для нужд Huawei. Panasonic занимался поставкой электронных комплектующих китайской компании, передает портал Kyodo.

Отмечается, что для сотрудников Panasonic была выпущена внутренняя инструкция в связи с данным событием.

Напомним, ранее корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями также решила прекратить сотрудничество с китайской Huawei.